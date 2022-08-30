Москва, 30 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Число малых и средних предприятий в Москве выросло в годовом выражении на 6%. Об этом 30 августа сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, на начало августа 2022 года в городе было зарегистрировано свыше 772,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Увеличилось и число занятых в сфере МСП — на данный момент в этом секторе заняты около 3,2 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее.

«На начало августа 2022 года в реестр субъектов МСП столицы внесено 416,5 тыс. компаний и 356,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с августом прошлого года юридических лиц стало больше на 2,1%, а индивидуальных предпринимателей — на 11,1%», — сказал Ефимов.