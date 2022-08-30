Самара, 30 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Обстрелы артиллерийскими подразделениями ВСУ территории Запорожской атомной станции — это возможность «сбросить» ядерную бомбу на территорию России и Европы, не сбрасывая ее фактически. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Самарской областиЛеонид Калашников (КПРФ), комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг этой атомной станции.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Он отметил, что это не является простым попустительством со стороны МАГАТЭ, ООН и других организаций.

«Американцы и англичане говорят «освободите», как будто мы сами на себя сбрасываем бомбы! Так вот в этом и заключается смысл: создать огромную серую зону. Американцам не жалко ни [жителей территории б. УССР], ни русских. Не жалко, если в нее превратится все Черное море и все Причерноморье, и Турция, и соседние страны. Им не жалко, если все это будет большим Чернобылем!» — заявил депутат.

Он напомнил о применении ядерного оружия в Хиросиме.

«Давайте вспомним обоснованность применения в Хиросиме ядерного оружия. Никакой! Сталин обещал: через три месяца после окончания войны с немцами вступим в войну с Японией. Мой отец был передислоцирован туда, на Восток. Через три месяца вся Квантунская группировка была разгромлена. 800 тысяч из этой группировки десть лет отстраивало нам Дальний Восток и Сибирь. Но американцам нужно было показать «атомную дипломатию», которую они провозгласили тогда», — напомнил Калашников.

Он подчеркнул, что подобная попытка дестабилизировать ситуацию предпринимается и в настоящее время.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что вооруженные формирования киевского режима вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Снаряд попал в спецкорпус №1 Запорожской АЭС в котором хранится свежее ядерное топливо для реакторов.