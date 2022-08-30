Москва, 30 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Граждане РФ смогут оформить шенгенскую туристическую визу в Финляндию только в четырех городах России. Выдача виз начнётся с 1 сентября 2022 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

Прием документов на туристические визы будет осуществляться всего один день в неделю — в понедельник, а заявления на визу будут принимать только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Также Финляндия ограничивает прием визовых заявлений от граждан РФ до 500 заявлений в день. То есть по новым правилам для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.

ИА REGNUM ранее сообщало, Финляндия ограничит количество принимаемых заявлений от граждан России для получения визы до 10% от текущего уровня.

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