Москва, 30 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Из-за отсутствия успехов у ВСУ Западу остается атаковать российскую армию лишь информационно, пишет журналист «Известий» Кристина Сумская в своей статье о попытках либеральной эмиграции повлиять на ситуацию в России в издании «Известия». Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

ИА REGNUM Информационная война

«Оппозиционеры-либералы, спешно покинувшие родную страну, не прекращают, однако, работать на «прекрасную Россию будущего», естественно под руководством известных западных структур. При этом их стримы на YouTube-канале «Навальный Live» ведутся безвозмездно, ведь площадка отключила монетизацию российским ютуберам.

Финансирование приходится брать из испытанных источников, связанных с разведслужбами Великобритании и США. А поскольку успехи ВС РФ на территории бывш. УССР вызывают понятное недовольство во властных кругах Запада, то площадка «Навальный Live» стала и местом публикации натужных псевдорасследований о российской армии.

Одно из последних унылых видео команды беглых «разоблачителей», выпущенное каналом, можно упомянуть отдельно в качестве яркого примера некачественной журналистики, ибо количество несуразиц и нестыковок в нём побило все рекорды. Речь идет о ролике, в котором сотрудники почившего ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) пытаются оболгать заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

В ролике псевдожурналисты считают какие-то исчезнувшие миллиарды, при этом не могут даже в рамках одной программы свести к одному знаменателю собственную ложь — размеры якобы принадлежащего Цаликову имущества расходятся на порядок у разных выступающих. Впрочем, никакой конкретики или хотя бы попыток доказательств в ролике не предусмотрено — только откровенная, оголтелая клевета. Хайп на фейках о России и ее руководстве у навальнистов выходит смехотворным и неубедительным даже для сторонников отбывающего тюремный срок за уголовщину «вождя». Что это — творческий кризис или начала раздора в некогда стройных рядах? Ведь ведущие канала — люди таких разных вкусов.

К примеру, активист Руслан Шаведдинов (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) — большой поклонник этнических чисток, обожает Степана Бандеру и Романа Шухевича. О своих симпатиях к лидерам ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шаведдинов заявлял неоднократно. Глумился Шаведдинов и над погибшими в Доме профсоюзов в Одессе и добавлял, что не дождется, когда американские танки проедут по Москве.

А вот одиозный хабаровский журналист Дмитрий Низовцев, чьи провокационные арт-перформансы на улицах российских городов не раз вызывали возмущение рядовых граждан страны. Особо же он прославился среди либералов своим интервью со скандальной «кандидатшей» в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Каналами бывшего ФБК на YouTube также заправляет известный проходимец Леонид Волков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Счастливый обладатель дома стоимостью более €700 тыс. в фешенебельном районе одной из самых дорогих стран мира — Люксембурга, «кристально чистый» Волков продолжает из Европы «нести правду» бывшим соотечественникам.

Еще одно небезызвестное лицо продажной журналистики на YouTube, методы и принципы которого очень схожи с навальнистскими, — магистрант Университета Глазго, лауреат стипендии правительства Великобритании и член партии «Яблоко» Максим Кац (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). До 17 лет проживший в Израиле, Кац отправился «делать гешефт» на родину предков, в Россию. Ему даже удалось добиться определенных успехов на политическом поприще, несмотря на откровенное хамство по отношению к собственным избирателям. Впрочем, после 24 февраля Кац предпочел за благо «эвакуироваться» поближе к своим западным хозяевам.

Отдельно стоит поговорить про экс-директора ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Ивана Жданова. Как идеальный сын он пошел по отцовским стопам. В данном случае мошенническим: родитель Жданова, будучи заместителем мэра Нарьян-Мара, оплачивал сыну из городского бюджета обучение в престижном московском вузе. Коррумпированный политик впоследствии был осужден, что не помешало Жданову-младшему продолжить его дело: по подозрению в отмывании денег в размере 1 млрд рублей Иван Жданов был объявлен в международный розыск. «Россию я никогда не покину, не надейтесь», — говорил Жданов в 2019 году, однако теперь преспокойно стримит из Европы.

Такие люди вещают от лица российской оппозиции на YouTube. В их расследованиях — подтасованные цифры, липовые факты, неподтвержденные «сливы». Несмотря на очевидную профнепригодность либеральных журналистов и их горячую любовь к распространению дезинформации, Запад активно пользуется услугами бывших подчиненных Навального: из-за отсутствия контрнаступлений и вообще каких-либо успехов у ВСУ остается атаковать российскую армию лишь информационно, и кто же больше подходит на эту роль, чем предатели России».