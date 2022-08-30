Москва, 30 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Россию нельзя упрекнуть в «злоупотреблении» дружескими отношениями с Сербией, заявили в МИД РФ.

Mre. gov. rs Зорана Михайлович

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова вице-премьера, министра горного дела и энергетики Сербии Зораны Михайлович, которая заявила, что глава МИД России Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России». Она считает, что российский министр выдаёт отсутствие санкций за поддержку Сербией спецоперации на территории б. УССР, чего в реальности нет.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — приводит ответ МИД РИА Новости.

В министерстве предположили, что Михайлович «плохо ориентируется в реалиях» отношений России и Сербии, отметил, что Москва уважает стремление Белграда вести сбалансированную политику.