Лондон, , 08:58 — REGNUM Британские пабы могут быть вынуждены закрыться из-за значительного повышения цен на электроэнергию, заявили 30 августа ведущие представители отрасли, призывая правительство вмешаться. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Паб «Орёл и ребёнок» в Оксфорде Tom Murphy VII

Шесть крупнейших британских компаний, управляющих пабами и пивоварнями, заявили, что за 2022 год счета некоторых пабов за электричество выросли более чем в три раза.

«Мы знаем владельцев пабов, которые столкнулись с ростом стоимости электроэнергии на 300%, а некоторые энергетические компании отказываются даже называть цены на поставку, — сказал управляющий директор группы пабов JW Lees Уильям Лиз Джонс. — В некоторых случаях арендаторы уведомляют нас о прекращении работы, поскольку их бизнес не выдерживает таких цен на энергию».

У одного арендатора паба из группы Greene King, насчитывающей 2700 пабов, в 2022 году счета за электроэнергию выросли на 33 000 фунтов стерлингов, сказал исполнительный директор Ник Маккензи.

«В то время как правительство приняло меры, чтобы помочь домохозяйствам справиться с этим скачком цен, предприятия вынуждены бороться с ним в одиночку, и осенью ситуация только ухудшится, — предупредил Маккензи. — Без немедленного вмешательства правительства для поддержки сектора мы можем столкнуться с перспективой того, что пабы не смогут оплачивать свои счета, потеряют рабочие места, а популярные заведения по всей стране будут вынуждены закрыть свои двери для посетителей, и тогда все усилия ради того, чтобы пабы оставались открытыми во время пандемии, могут пойти прахом».

На прошлой неделе энергетический регулятор Ofgem объявил об ошеломляющем 80-процентном росте цен на газ и электричество с октября. С января 2023 года ожидается новое повышение.

Компании Greene King, JW Lees, Carlsberg Marston’s, Admiral Taverns, Drake & Morgan и St Austell Brewery призвали правительство в открытом письме распространить меры помощи и на бизнесы.

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