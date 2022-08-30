Берлин, 30 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Возможный союз России и Китая станет геостратегическим вызовом для США и стран Евросоюза. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Mil.ru Учения

В материале говорится, что власти США и ЕС беспокоят предстоящие совместные учения России и Китая «Восток-2022».

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — рассуждает эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

В материале называют интеграцию России и Китая вызовом для мирового порядка.

Российские учения «Восток-2022» с участием контингента из Китая начнутся 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, военные флоты России и Китая в рамках стратегических учений «Восток-2022» проведут совместные манёвры в Японском и Охотском морях.