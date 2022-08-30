Вашингтон, 30 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Американские военные корабли продолжат заходить в Тайваньский пролив, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации», — сказала она.

По ее словам, данная политика соответствует целям США по защите безопасности и стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The Politico рассказали, что президент США Джо Байден попросил американский Конгресс одобрить продажу Тайваню противокорабельных ракет, а также ракет класса «воздух — воздух». Общая сумма контракта оценивается в $1,1 млрд.

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