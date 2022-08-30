Москва, 30 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Силы киевского режима попытались осуществить наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако понесли большие потери. Об этом сообщает Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

ВСУ предприняли попытку наступления в трёх направлениях, прямое указание на это дал В. Зеленский. Однако группировка российских войск активно оборонялась, киевские боевики понесли большие потери.

ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, два штурмовика Су-25.

«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — подвели итог в Минобороны.

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