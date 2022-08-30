Анадырь, 30 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и российской армии, отметив, что бывш. УССР далеко, «но события, которые происходят там, касаются и нас».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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«Правительство региона обеспечит стабильную работу всех сфер экономики и социально-экономическое развитие округа. Сейчас мы должны сплотиться вокруг нашего лидера и нашей армии, которая защищает интересы страны и её жителей. Мы за мир, но мир без НАТО у наших границ, без убийства мирных жителей и детей, без нацизма. Всем силы духа в это время, вместе мы со всем справимся и победим. Мы своих не бросаем!» — обратился губернатор ЧАО.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного Собрания Приморья Анна Алеко рассказала о личном отношении к специальной военной операции России на территории б. УССР.