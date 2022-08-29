Владивосток, , 07:13 — REGNUM Депутат Законодательного Собрания Приморья Анна Алеко в интервью ИА PrimaMedia рассказала о личном отношении к специальной военной операции России на территории б. УССР.

Россия! Донбасс! Крым! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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«Патриотизм — есть действие. Мы против геноцида, против коричневой чумы, против нацизма, расизма, мы за поддержку нашего президента. Я считаю, что все, что происходит — правильно. Может, даже с какой-то запоздалой историей. Если бы СВО не началась, то, наверное, в апреле мы бы наблюдали майдан на Красной площади. Это очередная перестройка и развал страны. Я жила в 90-е, я помню всё, что было в нашем городе Находке. Три огорода с картошкой, которые были у родителей, нас спасали. В магазинах не было ничего, на улицах шла стрельба. Мы можем вернуться к тому же. Зачем? Когда у нас — прекрасные законы, меры социальной поддержки для разных категорий граждан, никто не брошен: ни многодетные, ни дети в детдомах, ни ветераны. Все получают поддержку от государства. У них там всё устроено на выживании и отживании. Если ты неработоспособный — ты не нужен обществу. Поэтому нам есть, с чем сравнить», — считает Анна Алеко.

Как сообщало ИА REGNUM, победу России и раздел территорий б. УССР. Такое оптимистичное будущее киевскому режиму рисует издание Independent.