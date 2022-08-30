Берлин, 30 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Усиление военного сотрудничества между Россией и Китаем пугает США и Евросоюз, сообщает газета Der Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом», — заявила эксперт по безопасности Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке.

Другой эксперт, Елена Легарда из Института изучения Китая, отметила, что сотрудничество Москвы и Пекина является серьезным вызовом для стран Запада. По ее мнению, Россия и Китай усиливают свое влияние в мире, а также стремятся к глобальному переустройству.

Также эксперты, опрошенные газетой, указывают, что Китай и Россия не согласны с мировым порядком, где главную роль играют Соединенные Штаты. При этом Москва и Пекин не заключали между собой каких-либо военно-стратегических альянсов.

Как сообщало ИА REGNUM, военные флоты Китая и России «Восток-2022» будут проходить с 1 по 7 сентября на территории Восточного военного округа. В них примут участие оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели из стран ОДКБ, ШОС, а также других государств. В рамках учений будут проводиться маневры в Японском и Охотском морях.