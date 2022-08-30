Тегеран, 30 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. 29 августа высокопоставленный чиновник северо-западной иранской провинции объявил о запуске плотины с инвестициями в размере 3,5 триллиона риалов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Плотину имени Шахида Пости планируется построить на юге округа Халхал на северо-западе Ирана, сообщил агентству IRNA управляющий директор Региональной водной компании АрдебиляАли Хейдари.

«Объем плотины оценивается в 2,2 миллиона кубометров, чтобы обеспечить близлежащие деревни питьевой водой», — отметил Гейдари.

Далее чиновник подчеркнул, что Региональная водная компания Ардебиля уделяет серьезное внимание реализации незавершенных проектов, требующих финансовых и материальных средств.

Согласно данным агентства IRNA, к настоящему времени в провинции Ардебиль было построено десять больших и 42 малых водохранилища.