Порт-Морсби, 30 августа 2022, 06:40 — REGNUM На северо-восточном побережье Папуа — Новой Гвинеи 30 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом сообщает государственное геологическое бюро Австралии.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 70 километрах к северу от города Маданг (около 28 тыс. жителей), являющегося административным центром одноимённой провинции Маданг с населением около полумиллиона человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 84 километра.
Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших или разрушениях данные также не поступали.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение интенсивностью 5,1 балла было зарегистрировано сейсмологами в Иркутской области.
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