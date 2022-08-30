Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Папуа — Новой Гвинее
Порт-Морсби, 30 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. На северо-восточном побережье Папуа — Новой Гвинеи 30 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Об этом сообщает государственное геологическое бюро Австралии.
Ady_Fauzan
Папуа — Новая Гвинея
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 70 километрах к северу от города Маданг (около 28 тыс. жителей), являющегося административным центром одноимённой провинции Маданг с населением около полумиллиона человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 84 километра.
Угроза цунами не объявлялась, о пострадавших или разрушениях данные также не поступали.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение интенсивностью 5,1 балла было зарегистрировано сейсмологами в Иркутской области.