Москва, 30 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Резкий переход в «глубокую осень», без обычного потепления, которое называют бабьим летом, обещают метеорологи жителям Москвы. Об этом 29 августа рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Специалист уточнил, что приход бабьего лета возможен, но только после того, как жители Москвы «хорошенько промёрзнут», и это потепление если и произойдёт, то не в начале сентября.

«Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие. Так вот, давайте пока ежиться и мерзнуть», — указал Вильфанд.

Как пояснил метеоролог, в первый день сентября в Москве произойдёт резкое и сильное понижение температуры. После жары +30 градусов и более 1 сентября термометры покажут лишь +15…+18 градусов. А в последний день лета, 31 августа, ожидаются дожди, они будут наблюдаться и в первый день осени, 1 сентября.

Вильфанд пояснил, что после жаркой погоды, больше характерной для июля в южных регионах России, переход к погоде, характерной для глубокой осени, будет очень травматичным для жителей Москвы.

«Это понижение температуры, именно 1 сентября, оно будет восприниматься очень эмоционально и травматично. Мы находимся в такой суперлетней погоде и переходим не просто в осень, а в глубокую осень», — добавил специалист.

Метеоролог указал, что температурный фон, который будет наблюдаться 1 сентября, более характерен для конца второй декады месяца.