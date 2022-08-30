Магадан, , 05:32 — REGNUM В День знаний 1224 первоклассника с родителями, учителями и 11-классниками пройдут в Магадане в праздничном шествии, сообщили корреспонденту ииии в пресс-службе городской мэрии.

Картина «Первое сентября» © Анатолий Волков

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«После двухлетнего перерыва мы с радостью пройдем дружными рядами по центральным улицам Магадана. Для первоклассников и их родителей это яркое и запоминающееся надолго событие, происходящее один раз в жизни, поэтому приглашаем всех присоединиться к общегородскому празднику», — сказал мэр Юрий Гришан.

На стадионе прозвучит звонок на первый в жизни урок, детские музыкальные композиции. Каждая школа будет представлена определенной цветовой гаммой воздушных шаров и табличкой учреждения.

Под гимн Российской Федерации ученики школы №15 и Английской гимназии торжественно поднимут флаг России.

Также зрителей ждут выступления юных футболистов, гимнастов, боксеров, дзюдоистов, развлекательная программа и сладкие сюрпризы.

Как сообщало ИА REGNUM, более шести тысяч детей зачислены в первые классы школ Севастополя.