Пекин, 30 августа, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Семена двух растений в китайском лабораторном космическом модуле «Вэньтянь» проросли и теперь находятся в хорошем состоянии, заявлено на брифинге о ходе экспериментов по выращиванию растений на космической станции страны, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

saturnapollo Китайская космическая станция Тяньгун-2

Образцы семян двух растений — резуховидки Таля и риса, были помещены в экспериментальном шкафе лабораторного модуля, который отправился в космос в июле. Эксперименты по космическому выращиванию были запущены 29 июля по наземным инструкциям. У саженцев резуховидки выросло несколько листьев, а рассада риса выросла до высоты около 30 см. Позже будут проведены эксперименты по их жизненному циклу для получения космических семян, говорится в сообщении на брифинге.

Страна успешно получила космические семена резуховидки в ходе своего предыдущего эксперимента по жизненному циклу в космосе, сказал научный сотрудник Центра передового опыта в области молекулярных наук о растениях при Академии наук Китая Чжэн Хуэйцюн.

Чжэн добавил, что эксперимент по жизненному циклу риса в лабораторном модуле Вэньтянь, будет успешным и даст теоретическое руководство по производству космического зерна.

Рост растений в космосе сталкивается с такими проблемами, как задержка цветения, низкая скорость завязывания семян и снижение качества семян, и только несколько культур, таких как рапс, пшеница и горох, завершили эксперименты в космосе по получению семян, сказал Чжэн.