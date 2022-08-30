Ухань, Китай, 30 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. По данным Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), китайский самолет-амфибия AG600M, полностью укомплектованный пожарный самолет-амфибия новой конфигурации, совершил успешный первый смешанный полет, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Alert5 Самолет-амфибия AG600

Самолет новой конфигурации вырулил на воду из аэропорта в провинции Хубэй в центральном Китае, прежде чем взлететь. Затем он благополучно приземлился в водохранилище после 18-минутного полета, сообщила компания AVIC, ведущая авиастроительная компания страны. По данным AVIC, во время этого первого полета самолет-амфибия провел несколько летных испытаний, и он был в хорошем состоянии.

Самолет-амфибия AG600M совершил свой первый полет с земли 31 мая. По словам AVIC, ожидается, что он будет выполнять задачи по тушению пожаров в 2023 году и выйдет на рынок в 2025 году.