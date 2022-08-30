Багдад, 30 августа, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Переговоры с целью достижения соглашения о прекращении огня в «зелёной зоне» Багдада ведут представители правительственных сил Ирака и сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра. Об этом 30 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

Jayel Aheram Ирак

Подробности переговоров не приводятся.

Напомним, сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра заняли «зелёную зону» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства других государств, захватив Дворец республики.

В Багдаде и ещё в двух регионах Ирака продолжаются столкновения. По последним данным, в результате беспорядков в Ираке погибли как минимум 20 человек, в том числе силовики. День 30 августа был объявлен в стране нерабочим в связи с массовыми беспорядками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны, которые вступили в конфликт в стране, избегать насилия, а также немедленно начать шаги к деэскалации.