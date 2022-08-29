Вашингтон, 30 августа, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса США одобрить сделку на продажу Тайваню американских вооружений на общую сумму $1,1 млрд. Об этом сообщила газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По их данным, в пакет военной помощи входит 60 противокорабельных ракет и около 100 ракет класса «воздух-воздух». При этом источники затрудняются ответить, когда же глава Белого дома обратится к американским законодателям с соответствующей просьбой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа США подписали с Тайванем шестилетний контракт на обслуживание ударных вертолетов Apache и Black Hawk. В рамках контракта, стоимость которого оценивается в $45 млн, Вашингтон будет поставлять Тайбэю боеприпасы и запчасти для вышеупомянутой воздушной техники.