Вашингтон, 30 августа, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Соединенные Штаты разочарованы отказом властей Соломоновых островов разрешить дозаправку сторожевого корабля береговой охраны США в порту островного государства, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Белый дом

«Разумеется, мы разочарованы этим решением. Отсутствие дипломатического разрешения для Oliver Henry вызывает сожаление», — заявил он.

При этом Кирби отметил, что властям США удалось договориться о входе в порт на Соломоновых островах госпитальному судну. Он добавил, что в будущем Соединенные Штаты рассчитывают, что подобных недоразумений не повторится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Соломоновых островов проигнорировали просьбу о заходе корабля береговой охраны США в порт для дозаправки. После этого кораблю пришлось отправиться в порт в Папуа — Новой Гвинеи.