Нью-Йорк, США, 30 августа, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Деньги, украденные у афганского народа, призвал вернуть американского постпреда при ООН Линду Томас-Гринфилд российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Соответствующее заявление российский дипломат сделал 29 августа на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за всё только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», — сказал Небензя в ответ на утверждения Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы участвует недостаточно в финансировании восстановления Афганистана.

Российский дипломат напомнил, что экономика Афганистана была фактически уничтожена за 20 лет оккупации страны США и НАТО. Вместо признания и исправления своих ошибок, Россию призывают заплатить по чужим счетам. Небензя отметил, что циничность подобных заявлений «просто поражает».

«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам. А для начала нужно вернуть афганскому народу украденные у него деньги», — указал Небензя.

Российский дипломат добавил, что Россия помогала и будет помогать Афганистану, а США предложил сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет оккупации, в результате которой страна была разрушена, а её жители поставлены на грань выживания.

«Не всё измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», — указал Небензя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский постпред при ООН Небензя уже неоднократно говорил о попытках США уйти от ответственности за кризис в Афганистане.