Багдад, 30 августа, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Не менее 20 человек погибли в ходе вооруженного противостояния на территории правительственного квартала иракской столицы Багдада, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракских медиков.

(сс) U.S. Air Force Багдад

Ранее стало известно, что жертвами столкновений сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженных формирований его противников в Ираке стали 14 человек. Еще свыше 300 человек пострадали.

Бои проходят в Багдаде и Басре. Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Власти Ирака направили к правительственному кварталу в Багдаде подразделения вооруженных сил. Из-за столкновений в стране был введен комендантский час. Также нерабочим днем объявили 30 августа.