Москва, 29 августа, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 29 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов и ещё три рейса задерживается, в «Шереметьево» отменён один рейс и четыре рейса задержано, в «Домодедово» задерживается семь рейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.