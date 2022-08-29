Архангельск, 29 августа, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Именной взвод «Беломорский» архангельского территориального гарнизона отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Северодвинска.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

В составе взвода — 25 военнослужащих. Сегодня, 29 августа, они отправились в Мурманскую область, где в течение месяца их будут обучать бойцы, которые уже вернулись с территории б. УССР. В зоне проведения специальной военной операции взвод «Беломорский» будет находиться от одного до трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в три раза увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО.