Мурманск, , 19:02 — REGNUM В Мурманской области в три раза увеличили размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции, сообщает региональное правительство.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Размер единовременной материальной помощи для участников специальной военной операции из числа военнослужащих по контракту в Мурманской области увеличен со 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Получить региональную выплату смогут участники спецоперации, заключившие краткосрочный контракт о прохождении военной службы после 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон, согласно которому не могут списываться долги из средств выплат военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в военной специальной операции.