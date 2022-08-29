Мессина, Италия, , 23:23 — REGNUM Лидеры правых партий Италии Маттео Сальвини и Джорджа Мелони 29 августа поддержали проект строительства моста на остров Сицилия.

Сицилия Георг Боц

«Наши предки две тысячи лет назад строили мосты за 10 дней. Мне не вполне понятно, почему сегодня на строительство моста требуется десять тысяч лет», — сказала Мелони.

Временно замороженный проект строительства первого моста между Калабрией и Сицилией (протяженностью 3,5 километра) предполагает, что строить переправу будут шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.