Массированный ракетный удар бандеровцы нанесли по Новой Каховке и ГЭС
Киев, 29 августа, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Вооруженные формирования бандеровцев нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и гидроэлектростанции на Днепре в этом населенном пункте. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают районные власти.
Липунов Дмитрий
Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина
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Сообщается, что после массированного ракетного удара в Новой Каховке исчезло электро‑ и водоснабжение.
Степень разрушения выясняется.