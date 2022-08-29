Киев, 29 августа, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Вооруженные формирования бандеровцев нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и гидроэлектростанции на Днепре в этом населенном пункте. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают районные власти.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

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Сообщается, что после массированного ракетного удара в Новой Каховке исчезло электро‑ и водоснабжение.

Степень разрушения выясняется.