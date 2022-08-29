Будапешт, 29 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Европейцев нельзя бесконечно сбивать с толку: зимой они убедятся, что энергетическая политика Западной Европы мчится к краху, заявил 29 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими послами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Говоря о политических заявлениях руководства ряда западных стран, уверяющих, что санкции вредят России, а не самим европейцам, Сийярто сказал:

«Но энергетика — это такая область, где рано или поздно пелена спадёт. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мёрзнет, в то время как нет отопления».

И, поскольку газ ещё «не научились перевозить в рюкзаках», европейская энергобезопасность без российского топлива невозможна. Он добавил, что ожидает усиления давления на Венгрию со стороны других стран Запада.