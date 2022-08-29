Москва, 29 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Процессуальную проверку проведёт центральный аппарат СКР по факту угроз в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщили 29 августа в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян

В ведомстве отметили, что в СМИ попала информация об угрозах со стороны нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в адрес Симоньян и членов её семьи.

«В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы над журналисткой и членами её семьи», — говорится в сообщении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз.