СКР проверит информацию об угрозах в адрес Маргариты Симоньян
Москва, 29 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Процессуальную проверку проведёт центральный аппарат СКР по факту угроз в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщили 29 августа в пресс-службе ведомства.
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный редактор RT Маргарита Симоньян
В ведомстве отметили, что в СМИ попала информация об угрозах со стороны нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в адрес Симоньян и членов её семьи.
«В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы над журналисткой и членами её семьи», — говорится в сообщении.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз.