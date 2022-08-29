Лондон, , 22:17 — REGNUM 21-летний фланговый атакующий полузащитник лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в Германии. Об этом 29 августа сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, игрок в ближайшее время пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Байер-04» из Леверкузена на правах аренды.

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Каллум Хадсон-Одои принял участие в 15 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Хадсона-Одои с «Челси» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского нападающего в 25 миллионов евро.