Валенсия, Испания, , 22:09 — REGNUM 29 августа в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в последнем матче третьего тура испанской Ла Лиги 2022/23 встретится с мадридским «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Тони Лато, Муктар Диакаби, Эрай Джемерт, Юнус Муса, Уго Гильямон, Карлос Солер, Саму Кастильехо, Сэмуел Лино, Маркос Андре.

«Атлетико»: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Хосе Мария Хименес, Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Сауль Ньигес, Жоффрей Кондогбья, Родриго Де Пауль, Коке, Альваро Мората, Жоау Феликс.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой. Ассистенты главного судьи — Икер де Франсиско Грихальба и Теодоро Собрино.