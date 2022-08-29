Вашингтон, 29 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Американский производитель электрокаров Tesla незаконно запрещает сотрудникам носить футболки с эмблемами профсоюза, заявил 29 августа национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) США.

Tesla

В соответствии с законодательством США, запрещая сотрудникам носить вещи с профсоюзными знаками отличия, работодатель обязан разъяснить, какие особые обстоятельства послужили основанием для этого. Между тем большинство членов NLRB пришло к выводу, что Tesla не смогла доказать наличие обстоятельств, по которым сотрудники не могли бы носить форму профсоюза.

В NLRB рассказали, что некоторые сотрудники Tesla, собирающие электромобили на заводе в штате Калифорния, носили футболки с логотипами профсоюза во время голосования за организацию профсоюза в 2017 году.