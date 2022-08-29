Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Американский сенатор-республиканец Марко Рубио раскритиковал регулирующие органы за разрешение компании Alphawave, занимающейся микросхемами, выкупить полупроводниковую компанию OpenFive. Рубио обеспокоен, что факт связи между Alphawave и китайской компанией Wise Road Capital угрожает национальной безопасности Соединённых Штатов, сообщает 29 августа Reuters.

Марко Рубио

На минувшей неделе базирующаяся в Торонто и Лондоне компания Alphawave получила разрешение регулирующих органов, включая влиятельный американский комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), на приобретение компании OpenFive. Сделка оценивается в $210 млн и должна закрыться в сентябре.

Между тем данная сделка вызвала критику со стороны республиканцев, особенно негативно настроенных по отношению к Китаю. Ранее в этом году Рубио призвал CFIUS тщательнее проверить Alphawave, ссылаясь на то, что в нее инвестировала китайская частная инвестиционная компания Wise Road Capital. Соглашение двух компаний от 2021 года дает Wise Road Capital возможность лицензировать технологии Alphawave для увеличения клиентской базы в Китае.

Рубио 29 августа обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она «в очередной раз» продемонстрировала свое «полное нежелание» серьезно относиться к угрозе со стороны Китая, который «агрессивно скупает и крадет американскую интеллектуальную собственность». «В результате в долгосрочной перспективе пострадает американская конкурентоспособность», — предупредил политик.