Париж, 29 августа 2022, 21:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение созвать Совет обороны и безопасности страны, сообщает 29 августа телеканал BFMTV.
Решение принято на фоне продолжения и углубления кризиса в сфере энергетики.
По утверждению телеканала, заседание Совета назначено на 2 сентября.
Отмечено, что центральным вопросом заседания Совета будет ситуация с поставками газа и ростом тарифов на электроэнергию.
В заседании будут участвовать премьер-министр Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше.
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