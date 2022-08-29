Тегеран, , 21:41 — REGNUM Исламская Республика Иран приступило к обогащению урана с помощью одного из трёх каскадов усовершенствованных центрифуг IR-6. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Reuters со ссылкой на отчёт МАГАТЭ.

Основные объекты ядерной программы Ирана Yagasi

Сообщается, что каскад центрифуг, на которых началось обогащение урана, установлен на подземном заводе в Натанзе.

Стоит отметить, что ещё в начале августа представители Ирана заявили, что в стране введены в строй сразу несколько сот центрифуг для обогащения урана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран не намерен прекращать свою мирную ядерную программу даже в условиях ядерной сделки с Западом.