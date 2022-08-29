Тегеран, 29 августа 2022, 21:41 — REGNUM Исламская Республика Иран приступило к обогащению урана с помощью одного из трёх каскадов усовершенствованных центрифуг IR-6. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Reuters со ссылкой на отчёт МАГАТЭ.

Основные объекты ядерной программы Ирана
Основные объекты ядерной программы Ирана
Yagasi

Сообщается, что каскад центрифуг, на которых началось обогащение урана, установлен на подземном заводе в Натанзе.

Стоит отметить, что ещё в начале августа представители Ирана заявили, что в стране введены в строй сразу несколько сот центрифуг для обогащения урана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран не намерен прекращать свою мирную ядерную программу даже в условиях ядерной сделки с Западом.