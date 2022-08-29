Париж, , 21:41 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» согласовал условия трансфера 26-летнего атакующего полузащитника национальной сборной Испании Фабиана Руиса. Об этом 29 августа сообщает издание Le Parisien.

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Ранее сообщалось, что Фабиан Руис не попал в заявку «Наполи» на матч третьего тура итальянской Серии А 2022/23 с «Фиорентиной».

В прошлом сезоне испанский полузащитник принял участие в 32 турах чемпионата Италии, в которых отметился семью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «Наполи» Руис выступает с 5 июля 2018 года после перехода из «Бетиса» за 30 миллионов евро.