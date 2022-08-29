Средец, , 22:37 — REGNUM В районе города Средец Бургасской области на юго-востоке Болгарии задержаны две крупные группы нелегальных мигрантов. Об этом 29 августа сообщает БНТ.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Задержание было проведено силами болгарской пограничной полиции в непосредственной близости от болгарско-турецкой границы. Предполагается, что все эти нелегалы незаконно въехали на территорию Болгарии из Турции.

Общее число задержанных и их национальная принадлежность не разглашаются. Ведется следствие.

Напомним, сегодня министерство обороны Болгарии в экстренном порядке направило на болгарско-турецкую границу 300 военнослужащих.

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