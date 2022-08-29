Болгария, 29 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В районе города Средец Бургасской области на юго-востоке Болгарии задержаны две крупные группы нелегальных мигрантов. Об этом 29 августа сообщает БНТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Задержание было проведено силами болгарской пограничной полиции в непосредственной близости от болгарско-турецкой границы. Предполагается, что все эти нелегалы незаконно въехали на территорию Болгарии из Турции.

Общее число задержанных и их национальная принадлежность не разглашаются. Ведется следствие.

Напомним, сегодня министерство обороны Болгарии в экстренном порядке направило на болгарско-турецкую границу 300 военнослужащих.