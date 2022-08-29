Бишкек, , 21:02 — REGNUM В первой половине 2022 года микрокредитные компании выдали жителям Киргизии займы на сумму 17,4 млрд сомов (13 млрд рублей), что на 1,7% или на 291 млн сомов (217 млн рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Услугами микрокредитных компаний за полгода воспользовались 298 тысяч киргизстанцев, что на 9,5% или на 31,3 тысячи человек меньше, чем год назад.

Наиболее активно микрозаймы берут жители столицы республики — 18,5% от общей суммы, а также Ошской области — 18%, Чуйской области — 16% и Джалал-Абадской области — 14%.

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Чаще всего киргизстанцы брали микрокредиты на потребительские нужды — 42% денег получено на эти цели. Также стало известно о том, что 28% займов направлено на развитие сельского хозяйства, 12% — в сферу торговли и общественного питания, и чуть больше 6% — на строительство.

При этом по сравнению с первой половиной прошлого года отмечалось значительное увеличение доли микрокредитов, выданных на потребительские нужды — на 9,8 процентных пункта, тогда как доля заимствований в сельское хозяйство, напротив, сократилась на 4,9 процентных пункта.

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