Бишкек, 29 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года микрокредитные компании выдали жителям Киргизии займы на сумму 17,4 млрд сомов (13 млрд рублей), что на 1,7% или на 291 млн сомов (217 млн рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Услугами микрокредитных компаний за полгода воспользовались 298 тысяч киргизстанцев, что на 9,5% или на 31,3 тысячи человек меньше, чем год назад.

Наиболее активно микрозаймы берут жители столицы республики — 18,5% от общей суммы, а также Ошской области — 18%, Чуйской области — 16% и Джалал-Абадской области — 14%.

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Чаще всего киргизстанцы брали микрокредиты на потребительские нужды — 42% денег получено на эти цели. Также стало известно о том, что 28% займов направлено на развитие сельского хозяйства, 12% — в сферу торговли и общественного питания, и чуть больше 6% — на строительство.

При этом по сравнению с первой половиной прошлого года отмечалось значительное увеличение доли микрокредитов, выданных на потребительские нужды — на 9,8 процентных пункта, тогда как доля заимствований в сельское хозяйство, напротив, сократилась на 4,9 процентных пункта.

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