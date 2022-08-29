Москва, , 20:59 — REGNUM Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов планирует отправить обращения в МВД и прокуратуру с просьбой проверить информацию о гибели ветерана боевых действий в драке в Славянске-на Кубани Краснодарского края.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«В июле пострадали туристы на пляже «Фрегат» в Сочи (здесь коллективными усилиями возбуждено уголовное дело — ответы на наши запросы это подтверждают). Теперь избили до смерти ветерана боевых действий в Славянске-на-Кубани. Информация нуждается в тщательной проверке и подтверждении. Так что соответствующие обращения направим завтра в прокуратуру и МВД», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что делегация ЛДПР планировала посетить Краснодарский край 1 сентября 2022 года.

«Даже не знаю, чего ждать от этой командировки. Последние инциденты заставили серьёзно задуматься…», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с избиением туриста сотрудниками пляжа в Сочи разразился после сообщений об этом в соцсетях. 23-летнего мужчину, по данным СМИ, самбиста, избивали несколько человек металлическими палками и прутьями на глазах отдыхающих. Полиция возбудила уголовное дело, сообщалось о задержании четырёх подозреваемых.