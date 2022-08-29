Москва, 29 августа, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В результате попыток войск киевского режима наступать в Николаевской и Херсонской областях ВСУ понесли крупные потери в живой силе и технике, сообщает 29 августа пресс-служба Минобороны России.

ИА REGNUM Мешки с трупами украинских боевиков

Отмечено, что бандеровские боевики пытались наступать на трёх направлениях.

В ходе отражения их атак уничтожено 26 танков, 23 боевые машины пехоты (БМП), два штурмовика Су-25 и до 500 боевиков киевского режима.