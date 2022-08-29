Архангельск, 29 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Исследователи Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) в рамках проекта «Феномен жизнестойкости в теории и практике адаптации населения Российской Арктики к изменениям климата» проводят полевые исследования в островных деревнях и селах дельты реки Северная Двина, а также на Летнем берегу Онежского полуострова и Зимнем берегу Белого моря. Об этом сообщает пресс-служба САФУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Архангельская область

Целью исследовательского проекта, получившего грант российского научного фонда, является выявление и описание индивидуальных и коллективных особенностей северян, которые обуславливают их жизнестойкость и являются внутренними факторами адаптации к природным вызовам.

Комплексные социологические исследования стартовали летом 2022 года. Они проводятся в деревнях и сёлах Приморского района Архангельской области, расположенных на территории муниципального образования «Островное» в дельте Северной Двины и на побережье Белого моря.

«Основная задача полевого этапа исследований заключается в сборе первичного эмпирического материала по теме проекта. Для этого мы проводили глубинные интервью с жителями островных территорий МО «Островное», Летнего и Зимнего берегов Белого моря, а также наблюдали за их жизнедеятельностью в режиме реального времени», — отметила Марина Ненашева, доцент кафедры философии и социологии САФУ.

Материалы, полученные во время экспедиций, дополнят исторической информацией о развитии северных территорий России, этнографическими и статистическими данными, материалами научных докладов об изменении климата, а также сообщениями из СМИ.

По итогам исследований разработают комплекс мероприятий по адаптации местных сообществ к изменениям климата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научно-экспедиционное судно Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) «Михаил Сомов» отправилось в очередную экспедицию, в ходе которой корабль доставит на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, строительные материалы, дизель-генераторные агрегаты и другой груз, а также смену полярников. Экспедиция продлится два месяца.

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