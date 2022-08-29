Москва, , 19:19 — REGNUM Законопроект о совершенствовании выборов президентов общероссийских спортивных федераций внесен в Госдуму членами думского комитета по физической культуре и спорту во главе с Дмитрием Свищевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Документ устраняет пробел в законодательстве, который выявился в связи с переносом Олимпийских игр в 2020-м году и недопуском сборной России к Паралимпийским играм в Пекине. Так, предлагается сохранить существующий в законодательстве порядок выборов руководителей общероссийских спортивных федераций раз в 4 года и не позднее 6 месяцев после дня окончания соответствующих зимних или летних Олимпийских и Паралимпийских игр. В случае переноса игр или недопуска к ним российских сборных команд, выборы глав спортивных федераций должны будут проходить не позднее 4 лет с даты предыдущих выборов руководителей федераций.

«По закону они всегда были раз в 4 года, согласно олимпийским циклам, и обязательно в течение 6 месяцев после окончания Игр. Сегодня мы пришли к тому, что такие правила не работают. Вспомним, к примеру, 2020 год. Тогда из-за пандемии Олимпиаду пришлось перенести на год вперед. Как в таком случае следовало проводить выборы? Только нарушая одно из двух условий, прописанных в законе — либо не раз в 4 года, либо не привязываясь к 6 месяцам. А в этом году и вовсе появились случаи влияния геополитики на возможность участия стран в Олимпийских играх. Наши спортсмены и федерации лишились участия в Паралимпиаде, что также повлияло на процесс избрания руководителей федераций», — сказал Свищев, комментируя законопроект.

Депутат отметил, что зарубежные коллеги придумывают все новые инициативы, и на это не стоит ориентироваться.

«Сегодняшняя правовая норма фактически не дает федерациям легитимно проводить выборы в случае переноса Олимпийских и Паралимпийских игр, отстранения российской команды или отдельных федераций. Поэтому нашим законопроектом мы хотим это исправить», — заключил Свищев.