Новосибирск, 29 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления ведомства Виталию Зарипову возбудить уголовное дело и представить доклад по факту преступления в отношении несовершеннолетнего. Речь о происшествии в одном из магазинов Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине.

В СКР уточнили, что организована проверка по информации о том, что сотрудник одного из магазинов города закрыл в холодильном складском помещении девятилетнего мальчика из-за того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.