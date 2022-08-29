Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Проблема с двигателем заставила национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложить как минимум на четыре дня запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблём Orion, который, как надеется управление, однажды доставит астронавтов на Луну, сообщает 29 августа Reuters.

Луна

Запуск был назначен на 29 августа, однако космическое агентство сообщило о проблеме с одним из главных двигателей ракеты-носителя. Во время подготовки двигатель для взлета не охладился, как ожидалось.

NASA пока не назначило новую дату запуска, однако сообщается, что первое доступное время выпадает на пятницу, 2 сентября.

Предстоящая миссия должна стать первым полётом в рамках американской лунной программы «Артемида». Планируется, что корабль Orion в автоматическом режиме выйдет на окололунную орбиту. Полёт должен продлиться 42 дня.

В случае удачи этой миссии следующим этапом станет пилотируемый облёт Луны. Третьей миссией в рамках программы «Артемида» должен стать полёт с высадкой астронавтов на Луну.

Первоначально в США планировали осуществить третью миссию по программе «Артемида» в 2024 году, однако позже в NASA признали, что не смогут уложиться в эти сроки из-за задержки с разработкой ракеты-носителя SLS и корабля Orion.