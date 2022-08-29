Брюссель, 29 августа 2022, 18:36 — REGNUM Евросоюз намерен организовать подготовку снайперов, саперов и офицеров для армии киевского режима, сообщает 29 августа Bloomberg со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС.
Отмечено, что такие планы составляются по просьбе Киева.
«После согласования с ВСУ и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией», — цитирует агентство текст документа.
По некоторым данным, вопрос будет обсуждаться 30 августа в Праге на неформальной встрече министров обороны ЕС.
Ранее о подобных планах заявлял журналистам глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который сообщил, что такая тренировочная миссия может разместиться на территории одной из соседних с [бывшей УССР] стран ЕС, а не на территории, подконтрольной киевскому режиму.
По его словам, такие мероприятия уже осуществляются в Польше, Чехии, Великобритании и Франции.
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