Брюссель, 29 августа, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Евросоюз намерен организовать подготовку снайперов, сапёров и офицеров для армии киевского режима, сообщает 29 августа Bloomberg со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Отмечено, что такие планы составляются по просьбе Киева.

«После согласования с ВСУ и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией», — цитирует агентство текст документа.

По некоторым данным, вопрос будет обсуждаться 30 августа в Праге на неформальной встрече министров обороны ЕС.

Ранее о подобных планах заявлял журналистам глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который сообщил, что такая тренировочная миссия может разместиться на территории одной из соседних с [бывшей УССР] стран ЕС, а не на территории, подконтрольной киевскому режиму.

По его словам, такие мероприятия уже осуществляются в Польше, Чехии, Великобритании и Франции.